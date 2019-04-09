МВФ сохранил прогноз роста ВВП Украины

Международный валютный фонд сохранил прогноз роста ВВП Украины на уровне 2,7% в 2019-м и 3% - в 2020. Об этом говорится в апрельском обзоре МВФ, вышедшем 9 апреля.

Дефицит текущего счета платежного баланса улучшен с 2,9% до 2,5% ВВП в текущем году. На 2020 год этот показатель прогнозируется на уровне 2,4% ВВП.

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Среднегодовая инфляция в Украине в 2019-м, по прогнозам МВФ, составит 8%, а в 2020-м - 5,9%. В конце этого года инфляция ожидается на уровне 7%.

В то же время, Фонд ухудшил прогноз роста мировой экономики в текущем году на 0,2 процентных пункта - до 3,3%.

Накануне Всемирный банк спрогнозировал ухудшение роста экономики Украины в 2019 году с 2,9% до 2,7%. В ВБ считают, что Украине нужны реформы, новая программа с МВФ в 2020 году и соблюдение сроков погашения внешних заимствований.