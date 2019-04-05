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05.04.2019, 13:02

Всемирный банк снова ухудшил прогноз роста ВВП Украины

Всемирный банк снова ухудшил прогноз роста ВВП Украины

В ВБ считают, что Украине нужны реформы, новая программа с МВФ в 2020 году и соблюдение сроков погашения внешних заимствований

Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2019 году с 2,9% до 2,7%. Об этом говорится в апрельском отчете об экономике региона Европы и Центральной Азии.

В ВБ считают, что это связано с тем, что инвестиции по-прежнему ограничены сложными внешними условиями, неопределенностью, связанной с выборами, и, как следствие, высокой стоимостью внешних заимствований.

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По прогнозам Всемирного банка, в ближайшие три года Украине необходимы значительные средства, что потребует привлечения существенного международного финансирования и достижения фискальной цели дефицита в 2,5% ВВП для поддержания макроэкономической стабильности.

"Украине необходимо около $11 млрд в год (8% ВВП в год) для погашения государственного долга и финансирования бюджетного дефицита в 2019, 2020 и 2021 годах. Для мобилизации необходимого финансирования крайне важно поддерживать темпы реформ и соблюдать график пересмотра МВФ. Украине будет по-прежнему нужна программа МВФ после истечения срока действия SBA в марте 2020 года", - говорится в отчете.

В ВБ считают, что Украина остается крайне уязвимой для внешних потрясений и изменений цен на сырьевых рынках. Для повышения устойчивости Украине нужен более высокий и стабильный экономический рост. Это потребует значительных капиталовложений и более глубокой интеграции в глобальные производственно-сбытовые цепочки. Для содействия инвестициям крайне важно поддерживать темпы реформ, снижать макроэкономические риски и обеспечивать погашение государственных внешних обязательств.

Напомним, что в январе Всемирный банк в прогнозе под названием Перспективы мировой экономики понизил прогноз роста мировой экономики на 2019 год – с 3% до 2,9%. Для Украины прогноз роста ВВП в 2019 году понижен на 0,6% - до 2,9%. В 2020 году, по прогнозам банка, экономика страны вырастет до 3,4%, в 2021 году – до 3,8%. 

Ранее сообщалось, чт в 2019 году Министерство финансов выделило на погашение и обслуживание государственного долга 417 млрд грн ($15 млрд). Из них, 238 млрд грн - на внутренний долг и около 179 млрд грн - на внешний. По предварительным данным, международные резервы Украины на 1 апреля 2019 года составили $20,63 млрд грн, увеличившись за месяц на 2,1%.

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Теги: макропрогноз, Всемирный банк, прогноз на 2019
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