Всемирный банк снизил прогноз роста экономики в Украине и мире

Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики на 2019 год – с 3% до 2,9%, говорится в прогнозе банка под названием Перспективы мировой экономики.

Кроме того, по прогнозам Всемирного банка, в 2020-2021 годах рост мировой экономики замедлится до 2,8%.

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Пересмотр прогноза в банке связали со снижением международной торговли, повышенной напряженностью в торговых отношениях, ужесточением условий финансирования и замедлением активности в обрабатывающей промышленности.

ВБ прогнозирует, что рост экономики Украины в текущем году замедлится, как и рост экономик РФ и Казахстана.

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Для Украины прогноз роста ВВП в 2019 году понижен на 0,6% - до 2,9%. В 2020 году, по прогнозам банка, экономика страны вырастет до 3,4%, в 2021 году – до 3,8%. .