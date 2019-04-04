Международные резервы Украины выросли до $20 млрд

По предварительным данным, международные резервы Украины на 1 апреля 2019 года составили $20,63 млрд грн, увеличившись за месяц на 2,1%. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Резервы выросли благодаря привлечению займа правительством под гарантии Всемирного банка на 512 млн евро, а также размещению правительством облигаций в иностранной валюте. В том числе от продажи еврооблигаций правительство получило $357,1 млн, от размещения облигаций внутреннего займа (ОВГЗ) в инвалюте – $159,8 млн и 5,4 млн евро.

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Кроме того, благоприятная ситуация на валютном рынке позволила Нацбанку пополнить резервы благодаря покупке валюты на межбанковском рынке.

"В марте предложение валюты было выше спроса, благодаря благоприятной внешней ценовой конъюнктуре для товаров украинского экспорта, в частности аграрной и металлургической продукции, и стабильным поступлением экспортной выручки, а также вложениям нерезидентов в гривневые государственные ценные бумаги", – отметили в НБУ.

В результате НБУ купил на межбанковском валютном рынке $271,7 млн (из них $90 млн – в форме интервенций по выбору лучшей цены, $181,7 млн – по единому курсу). В то же время для сглаживания курсовых колебаний в течение месяца НБУ продал $109,5 млн.

Также на размер международных резервов повлияло увеличение стоимости финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса гривни к иностранным валютам) на сумму $8,6 млн (в эквиваленте), добавил регулятор.

В то же время в прошлом месяце из резервов направлено $866,5 млн на платежи по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте.

В том числе $706,7 млн направлено на обслуживание и погашение по облигациям внутреннего и внешнего госзайма и другими обязательствами государства в иностранной валюте.

Кроме этого, правительство и НБУ выплатили по обязательствам перед МВФ $159,8 млн.

На 1 апреля объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка, подчеркнули в НБУ.