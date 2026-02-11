Банк Ватикана запустил фондовые индексы, основанные на католических ценностях

Два бенчмарки, созданные в сотрудничестве с Morningstar, "призваны служить ориентиром для католических инвестиций во всем мире"

Банк Ватикана, официально известный как Институт религиозных дел (IOR), запустил два новых фондовых бенчмарки, полностью согласованные с католическими этическими принципами. Об этом говорится на сайте IOR.

"Разработанные в сотрудничестве с Morningstar Indexes, они призваны служить ориентиром для католических инвестиций во всем мире", – сказано в пресс-релизе.

Индексы Morningstar IOR Catholic Principles Eurozone и Morningstar IOR Catholic Principles US охватывают по пятьдесят эмитентов каждый и сосредоточены на компаниях средней и крупной капитализации. Они "полностью соответствуют инвестиционной политике IOR и разработаны с учетом возможного дальнейшего развития подхода Института к этическому католическому инвестированию".

Запуск первых индексов IOR происходит в сложное время для инвестиционных продуктов, учитывающих экологические, социальные и управленческие факторы (ESG), отмечает Bloomberg. Согласно отчету Morningstar, в прошлом году фонды с инвестиционными целями ESG испытали отток $84 млрд. Это впервые, когда глобальный рынок таких продуктов столкнулся с чистым оттоком средств.

Бенчмарки IOR сталкиваются с уже сложившейся конкуренцией за католических инвесторов. Биржевой фонд Global X с активами более $1 млрд отслеживает индекс S&P 500 Catholic Values Index, запущенный в 2015 году. Он исключает акции компаний, которые не соответствуют рекомендациям Конференции католических епископов США. Среди крупнейших составляющих – Nvidia Corp. и Apple Inc. В прошлом году ETF вырос на 16%, что примерно соответствует динамике S&P 500.

Согласно информационным материалам Morningstar, крупнейшими составляющими нового американского индекса являются Meta Platforms Inc. и Amazon.com Inc., тогда как наибольший вес в индексе еврозоны имеют ASML Holding NV и Deutsche Telekom AG.