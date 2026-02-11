Банк Ватикана запустив фондові індекси, засновані на католицьких цінностях

Два бенчмарки, створені у співпраці з Morningstar, "покликані бути орієнтиром для католицьких інвестицій у всьому світі"

Папа Лев XIV звершує молитву "Ангел Господній" на площі Святого Петра у Ватикані, 1 лютого 2026 року (фото - EPA)

Банк Ватикана, офіційно відомий як Інститут релігійних справ (IOR), запустив два нові фондові бенчмарки, повністю узгоджені з католицькими етичними принципами. Про це йдеться на сайті IOR.

"Розроблені у співпраці з Morningstar Indexes, вони покликані бути орієнтиром для католицьких інвестицій у всьому світі", – йдеться у пресрелізі.

Читайте також Банк Царя Небесного. Итоги аудита

Індекси Morningstar IOR Catholic Principles Eurozone та Morningstar IOR Catholic Principles US охоплюють по п’ятдесят емітентів кожен і зосереджені на компаніях середньої та великої капіталізації. Вони "повністю відповідають інвестиційній політиці IOR і розроблені з урахуванням можливого подальшого розвитку підходу Інституту до етичного католицького інвестування".

Запуск перших індексів IOR відбувається у складний час для інвестиційних продуктів, що враховують екологічні, соціальні та управлінські фактори (ESG), зазначає Bloomberg. Згідно зі звітом Morningstar, торік фонди з інвестиційними цілями ESG зазнали відтоку $84 млрд. Це вперше, коли глобальний ринок таких продуктів зіткнувся з чистим відтоком коштів.

Бенчмарки IOR стикаються з уже сформованою конкуренцією за католицьких інвесторів. Біржовий фонд Global X з активами понад $1 млрд відстежує індекс S&P 500 Catholic Values Index, запущений у 2015 році. Він виключає акції компаній, що не відповідають рекомендаціям Конференції католицьких єпископів США. Серед найбільших складових – Nvidia Corp. та Apple Inc. Минулого року ETF зріс на 16%, що приблизно відповідає динаміці S&P 500.

Згідно з інформаційними матеріалами Morningstar, найбільшими складовими нового американського індексу є Meta Platforms Inc. та Amazon.com Inc., тоді як найбільшу вагу в індексі єврозони мають ASML Holding NV та Deutsche Telekom AG.