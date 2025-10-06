Папа Лев скасував монополію Банку Ватикана на інвестиції
Папа римський Лев XIV видав новий апостольський лист (указ) щодо інвестицій Святого престолу, повідомила у понеділок пресслужба Ватикана.
Документ скасовує одну із фінансових реформ папи Франциска, згідно з якою Банк Ватикана, офіційно відомий як Інститут релігійних справ (IOR), мав виняткове право керувати інвестиціями завдяки коштам Святого престолу.
Лев XIV заявив, що відомства мають надалі користуватися послугами Банку Ватикана, "якщо тільки компетентні органи… не вважатимуть ефективнішим чи зручнішим звернутися до фінансових посередників, створених в інших державах".
Тобто Лев XIV дозволив департаментам Ватикана користуватися послугами іноземних банків.
Ця зміна є відповіддю на скарги деяких чиновників, які вважали, що реформа 2022 року надала банку надмірну владу над іншими ватиканськими департаментами, заборонивши їм навіть мати інвестиції в банках сусідньої Італії, пише Reuters.
Фінансова репутація Ватикана за останні десятиліття була заплямована непрозорістю його фінансів, а також випадками корупції, розкрадань та іншими злочинами, зазначає агентство. Франциск, який очолював Католицьку церкву протягом 12 років, провів низку реформ для розв'язання цих проблем.
Указ папи Лева скасовує лише одну з цих реформ.
- У липні 2021 року Ватикан уперше розкрив інформацію про свою нерухомість. Консолідований фінансовий звіт Святого престолу показав дефіцит у 64,8 млн євро у 2020 році, порівнюючи з дефіцитом у 79,2 млн євро у 2019 році.
- У вересні 2024 року папа римський Франциск закликав кардиналів скоротити витрати, щоб звести дефіцит бюджету Ватикана до нуля.
- Папа Франциск помер у квітні 2025 року, його наступником став Лев XIV, який зійшов на престол 18 травня.
