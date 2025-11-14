Зеленський підписав закон про виплату 50 000 грн у разі народження дитини

Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про збільшення допомоги у разі народження дитини. Відповідний статус вказано в картці законопроєкту №13532 на сайті Верховної Ради.

Верховна Рада ухвалила документ, ініційований Кабміном, у другому читанні та в цілому 5 листопада. В уряді очікують, що він "створить умови для подолання негативних демографічних тенденцій, зокрема, для підвищення народжуваності та поєднання батьківства з зайнятістю, шляхом надання у допологовий, післяпологовий та період догляду за дитиною після її народження", йдеться у пояснювальній записці.

Зараз допомога у разі народження дитини в Україні становить 41 280 грн, 10 320 грн з яких виплачують одноразово, а решту – по 860 грн упродовж 36 місяців.

Згідно з ухваленим законом з 2026 року буде тільки одноразова виплата у 50 000 грн. Також передбачається надання 7000 грн на місяць допомоги з догляду дітей до одного року (зокрема і народженим у 2025 році).

Окрім цього, передбачена допомога у 7000 грн у зв’язку з вагітністю та пологами для жінок, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (не працюють, безробітні, студентки тощо).

Планують також надавати допомогу за програмою "єЯсла" для догляду за дитиною від двох до трьох років, якщо батьки вийшли на роботу після того, як дитині виповнився рік.

Окрім цього, впроваджується програма "єСадок" – виплата з місцевого бюджету для забезпечення догляду за дитиною від трьох до шести років у разі відсутності вільного місця у комунальних закладах дошкільної освіти з 2028 року.

Як і раніше, у разі народження дитини надаватимуть одноразову допомогу "Пакунок малюка". Також вводиться "Пакунок школяра" – одноразова виплата 5000 грн першокласникам на придбання речей до школи.