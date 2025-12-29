НБУ випустить золоту пам'ятну монету "Архістратиг Михаїл". Минулого року була срібна

Фото пресслужби НБУ

Нацбанк України випустить золоту пам'ятну монету, присвячену Архістратигу Михаїлу. Про це пресслужба регулятора повідомила у Telegram.

"Під час повномасштабної війни саме образ Архангела Михаїла став надзвичайно популярним в Україні, зокрема серед українських захисників і захисниць. Адже саме цей святий вважається заступником тих, хто бореться за справедливість", – заявили в Нацбанку.

Монета номіналом 20 гривень виготовлена із золота 900 проби. Тираж – до 10 000 штук. Продаж розпочнеться у січні 2026 року.

"На аверсі на тлі патерну з ММ-14 ("Малюнка маскувального зразка 2014 року", відомого також під неофіційними назвами "Піксель" та "Український піксель") зображено стилізований лавровий вінок, що символізує славу і перемогу", – зазначили у пресслужбі.

На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено Архістратига Михаїла, праворуч і ліворуч від нього – стилізовані силуети військових Збройних Сил України, гвинтокрили й протитанкові їжаки. По колу розташовано напис: "...за нас і душі праведних, і сила Архістратига Михаїла" (рядки з поеми Тараса Шевченка "Гайдамаки").

Наприкінці 2024 року НБУ також випустив пам'ятну монету, присвячену архістратигу Михаїлу. Вона мала номінал 10 грн і була виготовлена зі срібла 999 проби. Тираж становив до 10 000 штук.