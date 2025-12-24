"Дух Різдва". НБУ випустив нову пам'ятну монету – фото

Нова пам'ятна монета, присвячена Різдву та Святвечору, має номінал 10 грн і виготовлена зі срібла

Фото пресслужби НБУ

Нацбанк України напередодні Різдва випустив нову пам'ятну монету "Дух Різдва". Про це повідомила пресслужба регулятора у Telegram.

Монету презентували 23 грудня. Вона має номінал 10 гривень, виготовлена зі срібла 925 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті – 31,1 г. Елементи оздоблення – двостороння локальна позолота зі вставкою діаманту (1,5 мм). Тираж – до 15 000 штук.

На аверсі в центрі композиції розміщене стилізоване зображення солом’яного дідуха, основу якого прикрашає солом’яний янгол. Тло розділене на дві площини, що нагадують вікно, осяяне світлом зірок, одна з яких символізує Віфлеємську зорю (у її центрі розміщено діамант).

На реверсі зображена традиційна передріздвяна вечеря української сім’ї.

"Образи батька, матері та дітей візуально ототожнюються з небесними світилами: німби навколо їхніх голів символізують Сонце (дружина), Місяць (чоловік) та зірки (їхні діти). Перед родиною – стіл із дванадцятьма стравами: кутею, варениками, пампухами, рибою та іншими традиційними частуваннями, а також головками часнику – оберегом від нечистої сили", – йдеться у повідомленні.

Фото пресслужби НБУ

Фото пресслужби НБУ

Фото пресслужби НБУ

Авторами монети є художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук та скульптори Анатолій Демяненко і Володимир Атаманчук.

"Наша нова пам’ятна монета "Дух Різдва" увібрала у себе глибокі традиції світлого родинного свята, які поколіннями тримають українців разом. Стилізоване зображення золотистого солом’яного дідуха, традиційного атрибута українського Різдва, та сповнена тепла і затишку передріздвяної трапези української сім’ї. І хоча багато родин сьогодні розділені відстанню, проте у серцях одне одного ми за спільним святковим столом. Тримаймо цей зв’язок!" – заявив глава НБУ Андрій Пишний.

Монету можна буде придбати у інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та у банків-дистриб’юторів із січня 2026 року.