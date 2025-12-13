Нацбанк випустив монети з троянським конем і праслов’янською богинею війни – фото

Фото: НБУ

Національний банк 12 грудня ввів у обіг дві пам'ятні монети, присвячені спецопераціям Служби безпеки України та Головного управління розвідки зі знищення військової техніки російських окупантів. Про це повідомила пресслужба банку.

Йдеться про пам’ятні монети "Служба безпеки України. Захищаємо Україну разом!", присвячену спецоперації "Павутина", і "Українська бавовна. Безпілотний надводний апарат "Magura".

Пам’ятні монети мають номінал 5 гривень, виготовлені з нейзильберу, тираж – до 75 000 штук у сувенірному пакованні.

Фото: НБУ

На аверсі монети, присвяченої СБУ та її спецоперації "Павутина", в центрі композиції розміщено стилізований образ троянського коня, за яким проглядається силует вантажівки, що здійснювала перевезення FPV-дронів на бойові позиції.

У верхній частині монети розміщено малий Державний герб України, написи УКРАЇНА та рік карбування 2025, номінал 5 із графічним знаком гривні ₴. У нижній частині – логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку. Ліворуч зображено емблему Служби безпеки України з гаслом СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. ЗАХИЩАЄМО УКРАЇНУ РАЗОМ!

Фото: НБУ

На реверсі у верхній частині – силует дрона з бойовою частиною, посередині напис 117 FPV / ДРОНІВ. У нижній частині напис півколом: СПЕЦОПЕРАЦІЯ СБУ "ПАВУТИНА".

Центральний елемент – дзеркальний силует стратегічного літака, який став однією з головних цілей удару, в момент його ураження. Над ним – стилізована павутина, що поєднує чотири уражені аеродроми. Додатковим елементом є тактична шкала з цифрами системи керування дронами, яка забезпечує точність їх наведення оператором.

Фото: НБУ

Монета "Українська бавовна. Безпілотний надводний апарат "Magura" "увічнює інженерну майстерність українських розробників зброї і бойову звитягу воїнів, які перетворили морські дрони на один із найефективніших видів озброєння в цій війні".

Фото: НБУ

На її реверсі зображено стилізований надводний безпілотник Magura, що розсікає морські хвилі. Угорі – сцена моменту знищення ворожого винищувача Су-30. Також на монеті зображена емблема Головного управління розвідки Міноборони України, єдиний спецпідрозділ якого "Groop 13ˮ застосовував ці надводні безпілотники в бойових умовах під своїх військових операцій.

На аверсі монети на матовому тлі зображено стилізований образ Магури – праслов’янської богині війни, перемоги та вічного життя, покровительки війська, на честь якої і названо безпілотний катер.

Придбати монети можна в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ з 16 грудня.