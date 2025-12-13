Нацбанк выпустил монеты с троянским конем и праславянской богиней войны – фото
Национальный банк 12 декабря ввел в обращение две памятные монеты, посвященные спецоперациям Службы безопасности Украины и Главного управления разведки по уничтожению военной техники российских оккупантов. Об этом сообщила пресс-служба банка.
Речь идет о памятных монетах "Служба безопасности Украины. Защищаем Украину вместе!", посвященной спецоперации "Паутина", и "Украинский хлопок. Беспилотный надводный аппарат "Magura".
Памятные монеты имеют номинал 5 гривень, изготовлены из нейзильбера, тираж – до 75 000 штук в сувенирной упаковке.
На аверсе монеты,посвященной СБУ и ее спецоперации "Паутина", в центре композиции размещен стилизованный образ троянского коня, за которым просматривается силуэт грузовика, осуществлявшего перевозку FPV-дронов на боевые позиции.
В верхней части монеты размещен малый Государственный герб Украины, надписи УКРАИНА и год чеканки 2025, номинал 5 с графическим знаком гривны ₴. В нижней части – логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка. Слева изображена эмблема Службы безопасности Украины с лозунгом СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ. ЗАЩИЩАЕМ УКРАИНУ ВМЕСТЕ!
На реверсе в верхней части – силуэт дрона с боевой частью, посередине надпись 117 FPV/ДРОНИВ. В нижней части надпись полукругом: СПЕЦОПЕРАЦИЯ СБУ "ПАУТИНА".
Центральный элемент – зеркальный силуэт стратегического самолета, который стал одной из главных целей удара, в момент его поражения. Над ним – стилизованная паутина, объединяющая четыре пораженных аэродрома. Дополнительным элементом является тактическая шкала с цифрами системы управления дронами, которая обеспечивает точность их наведения оператором.
Монета "Украинский хлопок. Беспилотный надводный аппарат "Magura" "увековечивает инженерное мастерство украинских разработчиков оружия и боевую доблесть воинов, которые превратили морские дроны в один из самых эффективных видов вооружения в этой войне".
На ее реверсе изображен стилизованный надводный беспилотник Magura, рассекающий морские волны. Вверху – сцена момента уничтожение вражеского истребителя Су-30. Также на монете изображена эмблема Главного управления разведки Минобороны Украины, единственное спецподразделение которого "Groop 13ˮ применяло эти надводные беспилотники в боевых условиях во время своих военных операций.
На аверсе монеты на матовом фоне изображен стилизованный образ Магуры – праславянской богини войны, победы и вечной жизни, покровительницы войска, в честь которой и назван беспилотный катер.
Приобрести монеты можно в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ с 16 декабря.
- В начале ноября НБУ пополнил серию "Восточный календарь" новой памятной монетой "Год Лошади".
- 25 ноября Нацбанк выпустил монету, посвященную главному художнику УПА. Монета к 120-летию Нила Хасевича пополнила серию НБУ "Выдающиеся личности Украины".
- 1 декабря Национальный банк запустил новую серию оборотных памятных монет номиналом 10 гривен под названием "Мы сильны. Мы вместе". На реверсе вместо гетмана Ивана Мазепы – стилизованная карта Украины. Первые монеты посвящены Крыму, Донецкой и Луганской областям.
