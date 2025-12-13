Нацбанк выпустил монеты с троянским конем и праславянской богиней войны – фото

Фото: НБУ

Национальный банк 12 декабря ввел в обращение две памятные монеты, посвященные спецоперациям Службы безопасности Украины и Главного управления разведки по уничтожению военной техники российских оккупантов. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Речь идет о памятных монетах "Служба безопасности Украины. Защищаем Украину вместе!", посвященной спецоперации "Паутина", и "Украинский хлопок. Беспилотный надводный аппарат "Magura".

Памятные монеты имеют номинал 5 гривень, изготовлены из нейзильбера, тираж – до 75 000 штук в сувенирной упаковке.

Фото: НБУ

На аверсе монеты,посвященной СБУ и ее спецоперации "Паутина", в центре композиции размещен стилизованный образ троянского коня, за которым просматривается силуэт грузовика, осуществлявшего перевозку FPV-дронов на боевые позиции.

В верхней части монеты размещен малый Государственный герб Украины, надписи УКРАИНА и год чеканки 2025, номинал 5 с графическим знаком гривны ₴. В нижней части – логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка. Слева изображена эмблема Службы безопасности Украины с лозунгом СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ. ЗАЩИЩАЕМ УКРАИНУ ВМЕСТЕ!

Фото: НБУ

На реверсе в верхней части – силуэт дрона с боевой частью, посередине надпись 117 FPV/ДРОНИВ. В нижней части надпись полукругом: СПЕЦОПЕРАЦИЯ СБУ "ПАУТИНА".

Центральный элемент – зеркальный силуэт стратегического самолета, который стал одной из главных целей удара, в момент его поражения. Над ним – стилизованная паутина, объединяющая четыре пораженных аэродрома. Дополнительным элементом является тактическая шкала с цифрами системы управления дронами, которая обеспечивает точность их наведения оператором.

Фото: НБУ

Монета "Украинский хлопок. Беспилотный надводный аппарат "Magura" "увековечивает инженерное мастерство украинских разработчиков оружия и боевую доблесть воинов, которые превратили морские дроны в один из самых эффективных видов вооружения в этой войне".

Фото: НБУ

На ее реверсе изображен стилизованный надводный беспилотник Magura, рассекающий морские волны. Вверху – сцена момента уничтожение вражеского истребителя Су-30. Также на монете изображена эмблема Главного управления разведки Минобороны Украины, единственное спецподразделение которого "Groop 13ˮ применяло эти надводные беспилотники в боевых условиях во время своих военных операций.

На аверсе монеты на матовом фоне изображен стилизованный образ Магуры – праславянской богини войны, победы и вечной жизни, покровительницы войска, в честь которой и назван беспилотный катер.

Приобрести монеты можно в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ с 16 декабря.