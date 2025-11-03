"Год Лошади". Нацбанк ввел в обращение новую монету – видео

Фото: НБУ

Национальный банк традиционно в конце года пополнил серию "Восточный календарь" новой памятной монетой, сообщила пресс-служба НБУ.

Согласно китайской астрологии 2026 год пройдет под знаком Огненной (Красной) Лошади. Поэтому монета "Год Лошади" посвящена именно этому символу.

На реверсе новой монеты изображен стилизованный конь на фоне подковы, что, как пояснили в банке, "символизирует удачу и защиту, которых мы желаем украинским защитникам и защитницам".

Под этим изображением размещены три точки – символ продолжения борьбы. Грива коня передает динамику движения "по ветру" или "против ветра" – это метафора внутренней силы, сопротивления и стремления к свободе.

На аверсе по кругу изображены 12 символов восточного календаря, в центре круга – стилизованные часы со стрелкой, указывающей на председательствующий в 2026 году знак китайского зодиака.

Дизайн монеты создала художница Марина Куц, скульптор – Владимир Атаманчук.

Памятная монета "Год Лошади" вводится в обращение 3 ноября 2025 года. Ее номинал 5 гривен. Тираж – 80 000 штук в сувенирной упаковке.

Купить памятную монету "Год Лошади" можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. Также монета будут реализовывать банки-дистрибьюторы.