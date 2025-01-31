НБУ усиливает контроль за продажей памятных монет. Вводит верификацию личности
Интернет-магазин нумизматической продукции НБУ вводит верификацию пользователей через систему BankID с 3 февраля 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Такой шаг повысит прозрачность и эффективность продаж памятных монет и банкнот, объясняют в НБУ.
Зарегистрированные пользователи, уже имеющие аккаунт на сайте интернет-магазина, получат соответствующее сообщение на электронный адрес, указанный ими во время регистрации. После этого им будет доступна процедура верификации.
Новые пользователи, которые будут регистрироваться на сайте интернет-магазина с 3 февраля, будут проходить идентификацию и верификацию личности при регистрации.
В случае обнаружения дублирования учетных данных пользователя дублируемый аккаунт будет блокироваться автоматически.
Чтобы пройти верификацию пользователя через систему BankID НБУ, нужно:
- нажать на отметку с логотипом BankID НБУ, отображенную на экране пользователя при входе в личный кабинет интернет-магазина;
- после перенаправления на страницу системы BankID НБУ выбрать из списка один из банков Украины, где у пользователя уже есть открытый счет;
- пройти многофакторную аутентификацию на странице выбранного банка;
- предоставить банку согласие на передачу персональных данных.
"Теперь на технологическом уровне будет блокироваться возможность создания для одного и того же человека более одной учетной записи в интернет-магазине. Соответственно, еще больше клиентов смогут комфортнее и проще приобрести нумизматическую продукцию НБУ, которая имеет ограниченные тиражи", – прокомментировал заместитель главы Нацбанка Алексей Шабан.
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