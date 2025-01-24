НБУ выпустил монету с зашифрованным посланием. Использовали код УПА — фото, видео
Национальный банк выпустил памятную монету номиналом пять гривен, посвященную Службе внешней разведки. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Дизайн содержит зашифрованное послание на реверсе монеты. Вокруг трезубца цифрами зашифрованы слова одного из известных украинских политических деятелей. Для кодирования использован шифр Украинской повстанческой армии и кодовое слово, выбранное Службой.
Служба внешней разведки объявила конкурс среди специалистов по дешифровке, которые в течение определенного периода будут расшифровать закодированное послание.
Нацбанк обещает опубликовать текст расшифрованного сообщения на монете только через шесть месяцев.
Монета выпускается тиражом в 75 000 шт. В продажу поступит с 28 января.
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