НБУ випустив монету із зашифрованим посланням. Використали код УПА — фото, відео

Служба зовнішньої розвідки оголосила конкурс на розшифровку послання на монеті

Фото: НБУ / Telegram

Національний банк випустив пам'ятну монету номіналом п'ять гривень, присвячену Службі зовнішньої розвідки. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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Дизайн містить зашифроване послання на реверсі монети. Навколо тризубця цифрами зашифровані слова одного із відомих українських політичних діячів. Для кодування використано шифр Української повстанської армії та кодове слово, обране Службою.

Служба зовнішньої розвідки оголосила конкурс серед фахівців із дешифрування, які протягом певного періоду розшифровуватимуть закодоване послання.

Нацбанк обіцяє опублікувати текст розшифрованого повідомлення на монеті лише за шість місяців.

Монета випускається тиражем 75 000 шт. У продаж надійде із 28 січня.