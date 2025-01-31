НБУ посилює контроль за продажем пам'ятних монет. Запроваджує верифікацію особи

Всі покупці нумізматики в інтернет-магазині НБУ пройдуть верифікацію через BankID, включно з тими, хто вже має обліковий запис

Фото: пресслужба НБУ

Інтернет-магазин нумізматичної продукції НБУ запроваджує верифікацію користувачів через систему BankID з 3 лютого 2025 року. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Такий крок підвищить прозорість та ефективність продажу пам'ятних монет та банкнот, пояснюють у НБУ.

Зареєстровані користувачі, які вже мають обліковий запис на сайті інтернет-магазину, отримають відповідне повідомлення на електронну адресу, вказану ними під час реєстрації. Після цього їм буде доступна процедура верифікації.

Нові користувачі, які реєструватимуться на сайті інтернет-магазину з 3 лютого, проходитимуть ідентифікацію та верифікацію особи під час реєстрації.

У разі виявлення дублювання облікових даних користувача акаунт, що дублюється, блокуватиметься автоматично.

Щоб пройти верифікацію користувача через систему BankID НБУ, потрібно:

натиснути на позначку з логотипом BankID НБУ, що відображається на екрані користувача під час входу в особистий кабінет інтернет-магазину;

після перенаправлення на сторінку системи BankID НБУ обрати зі списку один із банків України, де у користувача вже є відкритий рахунок;

пройти багатофакторну аутентифікацію на сторінці обраного банку;

надати банку згоду на передання персональних даних.

"Тепер на технологічному рівні блокуватиметься можливість створення для однієї й тієї ж людини більше одного облікового запису в інтернет-магазині. Відповідно, ще більше клієнтів зможуть комфортніше та простіше придбати нумізматичну продукцію НБУ, яка має обмежені тиражі", – прокоментував заступник голови Нацбанку Олексій Шабан.