НБУ выпустил монету 10 грн с символикой Сил беспилотных систем – фото

В Украине выпустят почти 10 млн монет номиналом 10 грн со стальной ласточкой

Фото: НБУ

Национальный банк Украины во вторник, 30 сентября, ввел в обращение новую памятную монету "Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины". Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Эта монета продолжает серию "Вооруженные Силы Украины".

Накануне Дня защитников и защитниц Украины монету презентовали заместитель главы НБУ Алексей Шабан и в. и. о. командующего Силами беспилотных систем майор Александр Тарасенко.

"Силы беспилотных систем – это самый молодой род сил Вооруженных Сил Украины, созданный в 2024 году после стратегического переосмысления принципов обороны. Их создание стало еще одним шагом к модернизации Вооруженных Сил Украины и становлению новой военной культуры, где интеллект и технологии определяют преимущество", – сказал замглавы НБУ.

Фото: НБУ

"Силы беспилотных систем построены вокруг идеи. Мы не просто занимаемся беспилотными системами, мы работаем с технологическим измерением войны; не только ведем бой, а меняем условия его ведения для всех участников", – отметил майор Александр Тарасенко.

Оборотная памятная монета "Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины" имеет номинал 10 грн, изготовлена из сплава на основе цинка с никелевым покрытием.

Ее аверс обычный, образца монеты 2018 года.

На реверсе изображена эмблема Сил беспилотных систем ВСУ – стилизованная стальная ласточка, которая символизирует технологичность, скорость и адаптивность этого рода войск.

Фото: НБУ

Фон реверса дополнен стилизованным изображением воздушных потоков, что подчеркивает динамику, маневренность и малозаметность беспилотных систем.

По кругу размещены надписи: Силы беспилотных ВСУ (вверху) и девиз формирования при его создании: Наше оружие – ум (внизу).

Авторами монеты стали Татьяна Балута и Владимир Демьяненко.

Постепенно в наличное обращение будет введено почти 10 млн штук памятных монет с символикой Сил беспилотных систем.

Фото: НБУ

Часть тиража будет сформирована в специально оформленные ролики из 25 оборотных памятных монет. На сувенирной бумаге, в которую упакован каждый ролик, изображена стальная ласточка, эмблема Сил беспилотных систем ВСУ на фоне стилизованных воздушных потоков. Тираж роликов – 20 000 шт.