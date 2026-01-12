Бывший чемпион Формулы-1 привлек $100 млн для инвестиций в стартапы

Rosberg Ventures получила значительные вливания от немецких компаний для инвестирования в технологические стартапы

Нико Росберг (Фото: EPA / CLEMENS BILAN)

Чемпион Формулы-1 сезона 2016 года Нико Росберг привлек $100 миллионов для своего венчурного фонда Rosberg Ventures, доведя объем активов под управлением до $200 миллионов, пишет Bloomberg.

Это делает его одним из крупнейших инвесторов в технологических секторах среди бывших спортсменов наряду с такими звездами, как Леброн Джеймс и Серена Уильямс, которые имеют собственные фонды для инвестирования в стартапы.

Rosberg Ventures делает сравнительно небольшие инвестиции – от $2 миллионов до $5 миллионов. Росберг назвал это "сотрудничеством" и говорил, что не пытается конкурировать с ведущими венчурными фондами. "Я не могу прийти в футбол и вдруг подумать, что обыграю Манчестер Сити", – пошутил он в разговоре с агентством.

Росберг начал инвестировать в стартапы сразу после того, как стал чемпионом мира и неожиданно завершил карьеру.

Некоторые из них были удачными (SpaceX, Lyft), некоторые – провальными (воздушные такси Lilium). С 2022 года он инвестирует через венчурный фонд Rosberg Ventures.

Bloomberg пишет, что Росберг заключает сделки благодаря настойчивости, порой отправляя "холодные сообщения" основателям стартапов в LinkedIn. Он также не стесняется использовать свой статус знаменитости, регулярно организуя встречи известных предпринимателей и инвесторов во время гран-при Формулы-1.

Он также помогает заключать коммерческие сделки между стартапами и крупными немецкими компаниями, владельцы которых вкладывают средства в Rosberg Ventures.