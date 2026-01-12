Россия сократила добычу нефти до минимума за полтора года из-за санкций – разведка

Фото: EPA

Российские нефтедобывающие компании в декабре 2025 года сократили производство сырой нефти до 9,326 миллиона баррелей в сутки – один из самых плохих показателей за последние полтора года. Причиной стало усиление санкционного давления Запада на покупателей российского сырья, парализующего экспортные каналы. Об этом сообщает СВРУ.

Текущий уровень добычи более чем на 100 000 баррелей в сутки ниже ноябрьского и почти на 250 000 баррелей уступает квоте, установленной в рамках договоренностей ОПЕК+.

"Это сокращение стало самым большим с июня 2024 года, что подчеркивает углубление структурных проблем отрасли, а не временные колебания", – отметили в разведке.

Экспорт из российских портов остается на уровне 4 млн баррелей в сутки, но найти конечных покупателей становится труднее. С конца ноября объем нереализованной нефти вырос на 30 млн баррелей и достиг 185 млн баррелей.

Низкие мировые цены на нефть делают добычу менее выгодной. В таких условиях российские компании не заинтересованы наращивать производство до уровня квоты ОПЕК+ в 9,574 млн баррелей в сутки.

"Совокупность этих факторов указывает на системный характер кризиса российского нефтяного сектора. Даже в случае стабилизации цен россия вряд ли сможет быстро вернуться к квотам ОПЕК+", – написали в СВРУ.

Падение производства означает меньшие валютные поступления в российский бюджет в 2026 году. Чтобы компенсировать потери, Россия может повысить налоги в других секторах, увеличить долг или сократить инвестиции.