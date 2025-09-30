НБУ випустив монету 10 грн із символікою Сил безпілотних систем – фото

В Україні випустять майже 10 млн монет номіналом 10 грн зі сталевою ластівкою

Фото: НБУ

Національний банк України у вівторок, 30 вересня, ввів у обіг нову пам’ятну монету "Сили безпілотних систем Збройних Сил України". Про це повідомила пресслужба НБУ.

Ця монета продовжує серію "Збройні Сили України".

Напередодні Дня захисників і захисниць України монету презентували заступник голови НБУ Олексій Шабан та т. в. о. командувача Сил безпілотних систем майор Олександр Тарасенко.

"Сили безпілотних систем – це наймолодший рід сил Збройних Сил України, створений у 2024 році після стратегічного переосмислення принципів оборони. Їх створення стало ще одним кроком до модернізації Збройних Сил України та становлення нової військової культури, де інтелект і технології визначають перевагу", – сказав заступник голови НБУ.

Фото: НБУ

"Сили безпілотних систем побудовані навколо ідеї. Ми не просто займаємось безпілотними системами, ми працюємо з технологічним виміром війни; не тільки ведемо бій, а змінюємо умови його ведення для всіх учасників", – наголосив майор Олександр Тарасенко.

Обігова пам’ятна монета "Сили безпілотних систем Збройних Сил України" має номінал 10 грн, виготовлена зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом.

Її аверс звичайний, зразка монети 2018 року.

На реверсі зображена емблема Сил безпілотних систем ЗСУ – стилізована сталева ластівка, яка символізує технологічність, швидкість та адаптивність цього роду військ.

Фото: НБУ

Тло реверсу доповнене стилізованим зображенням повітряних потоків, що підкреслює динаміку, маневровість та малопомітність безпілотних систем.

По колу розміщено написи: Сили безпілотних ЗСУ (угорі) та девіз формування під час його створення: Наша зброя – розум (унизу).

Авторами монети стали Тетяна Балута і Володимир Дем’яненко.

Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн штук пам’ятних монет із символікою Сил безпілотних систем.

Фото: НБУ

Частина тиражу буде сформована в спеціально оформлені ролики з 25 обігових пам’ятних монет. На сувенірному папері, в який запаковано кожний ролик, зображено сталеву ластівку, емблему Сил безпілотних систем ЗСУ на тлі стилізованих повітряних потоків. Тираж роликів – 20 000 шт.