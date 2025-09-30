НБУ випустив монету 10 грн із символікою Сил безпілотних систем – фото
Національний банк України у вівторок, 30 вересня, ввів у обіг нову пам’ятну монету "Сили безпілотних систем Збройних Сил України". Про це повідомила пресслужба НБУ.
Ця монета продовжує серію "Збройні Сили України".
Напередодні Дня захисників і захисниць України монету презентували заступник голови НБУ Олексій Шабан та т. в. о. командувача Сил безпілотних систем майор Олександр Тарасенко.
"Сили безпілотних систем – це наймолодший рід сил Збройних Сил України, створений у 2024 році після стратегічного переосмислення принципів оборони. Їх створення стало ще одним кроком до модернізації Збройних Сил України та становлення нової військової культури, де інтелект і технології визначають перевагу", – сказав заступник голови НБУ.
"Сили безпілотних систем побудовані навколо ідеї. Ми не просто займаємось безпілотними системами, ми працюємо з технологічним виміром війни; не тільки ведемо бій, а змінюємо умови його ведення для всіх учасників", – наголосив майор Олександр Тарасенко.
Обігова пам’ятна монета "Сили безпілотних систем Збройних Сил України" має номінал 10 грн, виготовлена зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом.
Її аверс звичайний, зразка монети 2018 року.
На реверсі зображена емблема Сил безпілотних систем ЗСУ – стилізована сталева ластівка, яка символізує технологічність, швидкість та адаптивність цього роду військ.
Тло реверсу доповнене стилізованим зображенням повітряних потоків, що підкреслює динаміку, маневровість та малопомітність безпілотних систем.
По колу розміщено написи: Сили безпілотних ЗСУ (угорі) та девіз формування під час його створення: Наша зброя – розум (унизу).
Авторами монети стали Тетяна Балута і Володимир Дем’яненко.
Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн штук пам’ятних монет із символікою Сил безпілотних систем.
Частина тиражу буде сформована в спеціально оформлені ролики з 25 обігових пам’ятних монет. На сувенірному папері, в який запаковано кожний ролик, зображено сталеву ластівку, емблему Сил безпілотних систем ЗСУ на тлі стилізованих повітряних потоків. Тираж роликів – 20 000 шт.
- З 1 жовтня 2025 року НБУ почне вилучати з обігу монети номіналом 10 коп.
Коментарі (0)