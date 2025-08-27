Українська монета увійшла до десятки найкращих у світі: повний список, фото
Українська пам’ятна монета "Країна супергероїв. Дякуємо медикам!" здобула перемогу в номінації "Найбільш надихаюча монета" та увійшла до десяти найкращих монет світу за підсумками міжнародного конкурсу "Монета року". Про це повідомила пресслужба НБУ.
Результати конкурсу були оголошені 21 серпня під час Всесвітньої виставки грошей в Оклахома-Сіті (США).
Повний перелік переможців конкурсу:
→ найбільш історично значуща монета – Австрія, 20 євро, срібло, "Видобуток солі – біле золото Гальштату"
→ найкраща сучасна монета, присвячена події – Франція, 10 євро, срібло, "Нотр-Дам – Реставрація"
→ найкраща золота монета – Ватикан, 50 євро, золото, "Війна і мир"
→ найкраща срібна монета – Латвія, 5 євро, срібло, "Капуста"
→ найкраща коронна монета – Мальта, 10 євро, срібло, "Мальтійська бджола"
→ найкраща обігова монета – Франція, 50 центів, золото, "Марія Кюрі"
→ найкраща біметалічна монета – Австрія, 25 євро, срібло-ніобій, "Едафон – Живий ґрунт"
→ найхудожніша монета – Австрія, 20 євро, срібло, "Cупернова" (вона також стала переможницею конкурсу)
→ найінноваційніша монета – Франція, 25 євро, золото, "Нотр-Дам – Мікрочип"
→ найбільша надихаюча монета – Україна, 5 гривень, нейзильбер, "Країна супергероїв. Дякуємо медикам!"
Монету "Країна супергероїв. Дякуємо медикам!" введено в обіг 26 липня 2024 року у серії "Безсмертна моя Україно". Вона виготовлена з нейзильберу та має номінал 5 грн. Тираж монети – до 50 000 штук.
На аверсі зображена стилізована смужка бинта з плямою крові у формі контуру України, на реверсі – перехрещені бинти й рука медика, що "закриває" рану.
Міжнародний конкурс "Монета року" щороку проводить нумізматичне видання World Coin News за підтримки The Journal of East Asian Numismatics. Цього року конкурс відбувся у 42 раз.
Міжнародні експерти визначали переможців серед близько 550 монет із 38 країн світу, випущених у 2024 році.
На першому етапі конкурсу було обрано 100 найкращих монет (по десять монет у кожній з десяти номінацій), до числа яких потрапили чотири українські пам’ятні монети:
→ "Пльонтанізм (Іван Марчук)" (срібло, номінал 10 гривень) – у номінації "Найхудожніша монета";
→ "Батьківське щастя" (срібло, номінал 5 гривень) і "Країна супергероїв. Дякуємо медикам!" (нейзильбер, номінал 5 гривень) – у номінації "Найбільш надихаюча монета";
→ "Кохання" (срібло, номінал 10 гривень) – у номінації "Найкраща срібна монета".
- Дві українські пам'ятні монети увійшли до списку десяти найкращих монет світу за підсумками міжнародного монетного конкурсу "Монета року" (2022) та перемогли у номінаціях "Найкраща монета про сучасну подію" й "Найхудожніша монета року".
- Українська пам’ятна монета номіналом 5 гривень "До 30-річчя Незалежності України" перемогла у міжнародному конкурсі "Монета року" від авторитетного нумізматичного видання World Coin News.
