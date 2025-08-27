Українська монета увійшла до десятки найкращих у світі: повний список, фото

Монета "Країна супергероїв. Дякуємо медикам!" перемогла в номінації "Найбільш надихаюча монета"

Фото: НБУ

Українська пам’ятна монета "Країна супергероїв. Дякуємо медикам!" здобула перемогу в номінації "Найбільш надихаюча монета" та увійшла до десяти найкращих монет світу за підсумками міжнародного конкурсу "Монета року". Про це повідомила пресслужба НБУ.

Результати конкурсу були оголошені 21 серпня під час Всесвітньої виставки грошей в Оклахома-Сіті (США).

Повний перелік переможців конкурсу:

→ найбільш історично значуща монета – Австрія, 20 євро, срібло, "Видобуток солі – біле золото Гальштату"

Фото: Numismatic News

→ найкраща сучасна монета, присвячена події – Франція, 10 євро, срібло, "Нотр-Дам – Реставрація"

Фото: Numismatic News

→ найкраща золота монета – Ватикан, 50 євро, золото, "Війна і мир"

Фото: Numismatic News

→ найкраща срібна монета – Латвія, 5 євро, срібло, "Капуста"

Фото: Numismatic News

→ найкраща коронна монета – Мальта, 10 євро, срібло, "Мальтійська бджола"

Фото: Numismatic News

→ найкраща обігова монета – Франція, 50 центів, золото, "Марія Кюрі"

Фото: Numismatic News

→ найкраща біметалічна монета – Австрія, 25 євро, срібло-ніобій, "Едафон – Живий ґрунт"

Фото: Numismatic News

→ найхудожніша монета – Австрія, 20 євро, срібло, "Cупернова" (вона також стала переможницею конкурсу)

Фото: Numismatic News

→ найінноваційніша монета – Франція, 25 євро, золото, "Нотр-Дам – Мікрочип"

Фото: Numismatic News

→ найбільша надихаюча монета – Україна, 5 гривень, нейзильбер, "Країна супергероїв. Дякуємо медикам!"

Фото: Numismatic News

Монету "Країна супергероїв. Дякуємо медикам!" введено в обіг 26 липня 2024 року у серії "Безсмертна моя Україно". Вона виготовлена з нейзильберу та має номінал 5 грн. Тираж монети – до 50 000 штук.

На аверсі зображена стилізована смужка бинта з плямою крові у формі контуру України, на реверсі – перехрещені бинти й рука медика, що "закриває" рану.

Міжнародний конкурс "Монета року" щороку проводить нумізматичне видання World Coin News за підтримки The Journal of East Asian Numismatics. Цього року конкурс відбувся у 42 раз.

Міжнародні експерти визначали переможців серед близько 550 монет із 38 країн світу, випущених у 2024 році.

На першому етапі конкурсу було обрано 100 найкращих монет (по десять монет у кожній з десяти номінацій), до числа яких потрапили чотири українські пам’ятні монети:

→ "Пльонтанізм (Іван Марчук)" (срібло, номінал 10 гривень) – у номінації "Найхудожніша монета";

→ "Батьківське щастя" (срібло, номінал 5 гривень) і "Країна супергероїв. Дякуємо медикам!" (нейзильбер, номінал 5 гривень) – у номінації "Найбільш надихаюча монета";

→ "Кохання" (срібло, номінал 10 гривень) – у номінації "Найкраща срібна монета".