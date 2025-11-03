"Рік Коня". Нацбанк ввів у обіг нову монету – відео

Фото: НБУ

Національний банк традиційно наприкінці року поповнив серію "Східний календар" новою пам'ятною монетою, повідомила пресслужба НБУ.

За китайською астрологією 2026 рік пройде під знаком Вогняного (Червоного) Коня. Тож монета "Рік Коня" присвячена саме цьому символу.

На реверсі нової монети зображено стилізованого коня на тлі підкови, що, як пояснили у банку, "символізує удачу та захист, яких ми зичимо українським захисникам та захисницям".

Під цим зображенням розміщено три крапки – символ продовження боротьби. Грива коня передає динаміку руху "за вітром" або "проти вітру" – це метафора внутрішньої сили, спротиву й прагнення до свободи.

На аверсі по колу зображено 12 символів східного календаря, у центрі кола – стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на головуючий у 2026 році знак китайського зодіаку.

Дизайн монети створила художниця Марина Куц, скульптор – Володимир Атаманчук.

Пам'ятна монета "Рік Коня" вводиться в обіг 3 листопада 2025 року. Її номінал 5 гривень. Тираж – 80 000 штук у сувенірній упаковці.

Купити пам'ятну монету "Рік Коня" можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. Також монету реалізовуватимуть банки-дистриб'ютори.