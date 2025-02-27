НБУ ввів в обіг срібну монету про вічний зв'язок людини та Всесвіту — фото
Фото: пресслужба НБУ

Національний банк ввів в обіг пам'ятну срібну монету "Зодіак", що символізує вічний зв'язок між людиною та Всесвітом. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Монета має номінал у 10 гривень, виготовлена зі срібла 925 проби. Чиста вага дорогоцінного металу – 31,1 г. Тираж – до 15 000 штук.

На реверсі монети зображено мальовниче українське село під зоряним небом, а також хлопчика, який захоплено спостерігає за сузір'ями, формуючи образ, що передає відчуття мрійливості, прагнення до знань та зв'язку з рідним домом. Вечірній пейзаж створює атмосферу спокою та гармонії, нагадуючи про теплі моменти дитинства.

НБУ ввів в обіг срібну монету про вічний зв'язок людини та Всесвіту — фото

На аверсі зображено 12 зодіакальних сузір'їв, об'єднаних кругом та розділених на 12 рівних секторів, із зазначенням астрологічних знаків та назв. Знаки зодіаку розташовані в порядку проти годинникової стрілки відповідно до руху земної осі, що символізує безперервний рух небесних тіл та циклічність часу.

НБУ ввів в обіг срібну монету про вічний зв'язок людини та Всесвіту — фото

Реалізація пам'ятної монети інтернет-магазином нумізматичної продукції НБУ та банками-дистриб'юторами розпочнеться з 4 березня.

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