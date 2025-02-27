НБУ ввів в обіг срібну монету про вічний зв'язок людини та Всесвіту — фото

Фото: пресслужба НБУ

Національний банк ввів в обіг пам'ятну срібну монету "Зодіак", що символізує вічний зв'язок між людиною та Всесвітом. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Монета має номінал у 10 гривень, виготовлена зі срібла 925 проби. Чиста вага дорогоцінного металу – 31,1 г. Тираж – до 15 000 штук.

На реверсі монети зображено мальовниче українське село під зоряним небом, а також хлопчика, який захоплено спостерігає за сузір'ями, формуючи образ, що передає відчуття мрійливості, прагнення до знань та зв'язку з рідним домом. Вечірній пейзаж створює атмосферу спокою та гармонії, нагадуючи про теплі моменти дитинства.

На аверсі зображено 12 зодіакальних сузір'їв, об'єднаних кругом та розділених на 12 рівних секторів, із зазначенням астрологічних знаків та назв. Знаки зодіаку розташовані в порядку проти годинникової стрілки відповідно до руху земної осі, що символізує безперервний рух небесних тіл та циклічність часу.

Реалізація пам'ятної монети інтернет-магазином нумізматичної продукції НБУ та банками-дистриб'юторами розпочнеться з 4 березня.