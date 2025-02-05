"Сила кохання". НБУ випустив лімітований тираж срібних монет до Дня закоханих
Напередодні Дня закоханих Національний банк вводить в обіг пам'ятну монету "Сила кохання". Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Монета виготовлена зі срібла 925 проби та має номінал 10 гривень. Тираж – лише 15 000 монет.
На аверсі монети зображена троянда, стилізована у вигляді серця (локальна позолота), в графічне полотно якої вписано слово "кохання" різними мовами світу. Це підкреслює універсальність та безмежність кохання, яка не знає кордонів та мовних бар'єрів.
На реверсі в центрі – золоте серце, від якого рівномірно розходяться вібрації щирого та всеосяжного кохання.
Дизайн монети створила група київських художників – Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.
Купити пам'ятну монету "Сила кохання" можна з 12 лютого 2025 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. Вона також реалізовуватиметься банками-дистриб'юторами. Про початок реалізації вони повідомлять на своїх сайтах.
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