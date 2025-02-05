"Сила кохання". НБУ випустив лімітований тираж срібних монет до Дня закоханих

Купити пам'ятну монету "Сила кохання" можна буде з 12 лютого

Фото: пресслужба НБУ

Напередодні Дня закоханих Національний банк вводить в обіг пам'ятну монету "Сила кохання". Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Монета виготовлена зі срібла 925 проби та має номінал 10 гривень. Тираж – лише 15 000 монет.

На аверсі монети зображена троянда, стилізована у вигляді серця (локальна позолота), в графічне полотно якої вписано слово "кохання" різними мовами світу. Це підкреслює універсальність та безмежність кохання, яка не знає кордонів та мовних бар'єрів.

На реверсі в центрі – золоте серце, від якого рівномірно розходяться вібрації щирого та всеосяжного кохання.

Дизайн монети створила група київських художників – Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.

Купити пам'ятну монету "Сила кохання" можна з 12 лютого 2025 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. Вона також реалізовуватиметься банками-дистриб'юторами. Про початок реалізації вони повідомлять на своїх сайтах.