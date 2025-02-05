"Сила любви". НБУ выпустил лимитированный тираж серебряных монет ко Дню влюбленных
Накануне Дня влюбленных Национальный банк вводит в обращение памятную монету "Сила любви". Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Монета изготовлена из серебра 925 пробы и имеет номинал 10 гривен. Тираж — всего 15 000 монет.
На аверсе монеты изображена роза, стилизованная в виде сердца (локальная позолота), в графическое полотно которой вписано слово "любовь" на разных языках мира. Это подчеркивает универсальность и безграничность любви, которая не знает границ и языковых барьеров.
На реверсе в центре – золотое сердце, от которого равномерно расходятся вибрации искренней и всеобъемлющей любви.
Дизайн монеты создала группа киевских художников – Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук.
Купить памятную монету "Сила любви" можно с 12 февраля 2025 года в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. Она будет также реализовываться банками-дистрибьюторами. О начале реализации они сообщат на своих сайтах.
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