Официальный курс доллара третий день подряд бьет рекорды, евро приблизился к 50 грн

Фото: Pixabay

Национальный банк Украины снизил официальный курс гривни по отношению к доллару, начинающий действовать 8 января, на 15 копеек – до 42,7155 за один доллар, сообщается на сайте НБУ.

Это новый исторический максимум – уже третий за последние три дня.

Стоимость евро также выросла, почти вплотную приблизившись к психологической отметке 50 грн. На 8 января курс установлен на уровне 49,9216 грн, что на 12 копеек выше, чем сегодня.

Официальный курс гривни по отношению к иностранным валютам (Источник: НБУ)