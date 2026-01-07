Официальный курс доллара третий день подряд бьет рекорды, евро приблизился к 50 грн
Андрей Водяный
Cтарший редактор новостей LIGA.net
Национальный банк Украины снизил официальный курс гривни по отношению к доллару, начинающий действовать 8 января, на 15 копеек – до 42,7155 за один доллар, сообщается на сайте НБУ.
Это новый исторический максимум – уже третий за последние три дня.
Стоимость евро также выросла, почти вплотную приблизившись к психологической отметке 50 грн. На 8 января курс установлен на уровне 49,9216 грн, что на 12 копеек выше, чем сегодня.
- По данным НБУ, из-за значительного сезонного спроса в декабре ему пришлось увеличить чистую продажу валюты в 1,7 раза по сравнению с ноябрем. Он связывает его с активизацией бюджетных расходов и операций бизнеса в конце года.
- Несмотря на это, Украина сейчас имеет самые большие в своей истории резервы. По состоянию на 1 января они превышали $57 млрд.
