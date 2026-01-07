Офіційний курс долара третій день поспіль б'є рекорди, євро наблизився до 50 грн

Сезонний попит на валюту підштовхує курси іноземних валют до історичних максимумів

Фото: Pixabay

Національний банк України знизив офіційний курс гривні щодо долара, що починає діяти 8 січня, на 15 копійок – до 42,7155 за один долар, повідомляється на сайті НБУ.

Це новий історичний максимум – уже третій за останні три дні.

Вартість євро також зросла, майже впритул наблизившись до психологічної позначки 50 грн. На 8 січня курс встановлено на рівні 49,9216 грн, що на 12 копійок вище, ніж сьогодні.

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют (Джерело: НБУ)