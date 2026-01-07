Офіційний курс долара третій день поспіль б'є рекорди, євро наблизився до 50 грн
Національний банк України знизив офіційний курс гривні щодо долара, що починає діяти 8 січня, на 15 копійок – до 42,7155 за один долар, повідомляється на сайті НБУ.
Це новий історичний максимум – уже третій за останні три дні.
Вартість євро також зросла, майже впритул наблизившись до психологічної позначки 50 грн. На 8 січня курс встановлено на рівні 49,9216 грн, що на 12 копійок вище, ніж сьогодні.
- За даними НБУ, через значний сезонний попит у грудні йому довелося збільшити чистий продаж валюти в 1,7 раза проти листопада. Він пов'язує його з активізацією бюджетних видатків та операцій бізнесу наприкінці року.
- Попри це, Україна зараз має найбільші в своїй історії резерви. Станом на 1 січня вони перевищували $57 млрд.
