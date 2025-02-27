НБУ ввел в обращение серебряную монету о вечной связи человека и Вселенной — фото

Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк ввел в обращение памятную серебряную монету "Зодиак", символизирующую вечную связь между человеком и Вселенной. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Монета имеет номинал в 10 гривен, изготовлена из серебра 925 пробы. Чистый вес драгоценного металла – 31,1 г. Тираж – до 15 000 штук.

На реверсе монеты изображены живописное украинское село под звездным небом, а также мальчик, который увлеченно наблюдает за созвездиями, формируя образ, передающий чувство мечтательности, стремление к знаниям и связи с родным домом. Вечерний пейзаж создает атмосферу спокойствия и гармонии, напоминая о теплых моментах детства.

На аверсе изображены 12 зодиакальных созвездий, объединенных кругом и разделенных на 12 равных секторов, с указанием астрологических знаков и названий. Знаки зодиака расположены в порядке против часовой стрелки в соответствии с движением земной оси, что символизирует непрерывное движение небесных тел и цикличность времени.

Реализация памятной монеты интернет-магазином нумизматической продукции НБУ и банками-дистрибьюторами начнется с 4 марта.