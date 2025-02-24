"Держим строй!". Нацбанк выпустил памятную монету к годовщине полномасштабной войны

Новая памятная монета НБУ имеет номинал пять гривен и выпущена тиражом до 50 000 штук

Фото: НБУ

Национальный банк ввел в обращение новую памятную монету "Держим строй!" к третьей годовщине с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

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Памятная монета имеет номинал пять гривен и изготовлена из нейзильбера. Тираж – до 50 000 штук в сувенирной упаковке.

"Мы назвали новую монету "Держим строй!" – этот призыв понятен и отзывается в сердце каждого украинца. Война продолжается, борьба продолжается. Сотни тысяч героев и героинь стоят на защите Украины – не без страха, но с достоинством, на которое мало кто в мире способен. Каждый, кто имеет силы, поддерживает их в тылу", – подчеркнул глава НБУ Андрей Пышный.

На аверсе памятной монеты изображены украинские защитники, которые соединили руки в коллективном рукопожатии в кругу единства, что подчеркивает сплоченность перед боем, готовность к защите родной земли.

На заднем фоне схематически изображены линии обороны и направления боевых действий, визуально напоминающие трезубец.

На реверсе монеты изображены идущие в наступление воины. В верхней части монеты полукругом размещена надпись "Держи строй", а также стилизованные изображения военной техники, олицетворяющие силу и мощь украинского войска.

За спинами воинов – силуэты гражданских людей разных профессий, представляющих надежный тыл воинов.

Художник монеты – Андрей Сагач, скульпторы – Владимир Атаманчук и Анатолий Демяненко.

Купить монету можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ с 25 февраля 2025 года, а также у банков-дистрибьюторов.