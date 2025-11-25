Нацбанк выпустил монету, посвященную главному художнику УПА – фото

Фото: НБУ

Национальный банк 25 ноября выпустил памятную монету к 120-летию со дня рождения Нила Хасевича. Она пополнила серию "Выдающиеся личности Украины". Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Нил Хасевич (1905-1952) – украинский художник-график, общественный и политический деятель. Член Организации Украинских Националистов (ОУН) и Украинской Главной Освободительной Рады (УГВР), ключевая фигура украинского искусства в подполье на Западной Украине в 1940-1950-х годах.

Хасевич создал дизайн наград Украинской повстанческой армии, оформлял открытки и подпольные издания, разрабатывал проекты флагов, документов для повстанцев.

Именно он разработал дизайн бофонов (от "боевой фонд") – денежных квитанций с национальной символикой и эмблемами украинских освободительных организаций, использовавшихся для обеспечения армии (по принципу современных донатов), а также как агитационные материалы в повстанческой деятельности. За это он был преследуем и впоследствии убит советской властью.

Бофон 1000 рублей ((автор – Нил Хасевич, источник wikimediaorg volart.com.ua)

Бофон 500 рублей (автор – Нил Хасевич, источник wikimediaorg volart.com.ua)

Бофон 200 рублей (автор – Нил Хасевич, источник wikimediaorg volart.com.ua)

Бофон 300 рублей (автор – Нил Хасевич, источник wikimediaorg volart.com.ua)

Посвященная Хасевичу памятная монета номиналом две гривни изготовлена из нейзильбера. Тираж – до 75 000 штук в сувенирной упаковке.

На аверсе размещен автопортрет Нила Хасевича, выполненный в характерной для художника технике дереворита (гравюры на дереве).

Фото: НБУ

На реверсе – символическая композиция из фрагментов дереворита Хасевича, стилизованная под банкноту в духе бофонов. Вверху на матовом фоне размещены надписи: "К свободе народов и человека" и "300 крб на боевой фонд".

Фото: НБУ

Реализация памятной монеты в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ начнется с 26 ноября 2025 года. В банки-дистрибьюторы (перечень – на сайте НБУ) монета будет поступать постепенно, по мере отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.