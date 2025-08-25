Нацбанк выпустил памятную монету к 130-летию Василия Вышиваного – фото

Фото: Нацбанк

Накануне Дня Независимости, 22 августа, председатель Национального банка Андрей Пышный представил памятную монету "130 лет со дня рождения Василия Вышиваного". Об этом пишет Нацбанк.

Монета вошла в серию "Выдающиеся личности Украины" и посвящена австрийскому эрцгерцогу Вильгельму фон Габсбургу-Лотрингену, который известен как Василий Вышиваный.

Он был полковником легиона Украинских сечевых стрельцов, поэтом, дипломатом, государственным деятелем – он был ярким и незаурядным участником украинской освободительной борьбы начала ХХ века.

"Эта монета – напоминание для нас сегодня, что независимость не дается легко и не сохраняется сама по себе. Ее нужно защищать и утверждать, как это делали поколения до нас, беречь ежедневно – в мыслях, в поступках, в сердцах", – подчеркнул Пышный.

Памятная монета "130 лет со дня рождения Василия Вышиваного" имеет номинал 2 гривни, изготовлена из нейзильбера, тираж – до 50 000 штук в сувенирной упаковке. Кромка монеты – рифленая.

На аверсе изображена стилизованная композиция, включающая элемент кокарды легиона Украинских сечевых стрельцов – геральдического галицкого льва, который опирается на каменную глыбу с надписью У.С.С. 1914 (год основания легиона).

На реверсе монеты на зеркальном фоне изображен стилизованный портрет Василия Вышиваного в вышиванке и кожухе. Слева – декоративный орнамент с листьями клевера, который был талисманом военной удачи для воинов УСС.

Вверху над композицией указано полукругом надпись "Василий Вышиваный", а справа – годы жизни деятеля 1895–1948.

Авторами монеты стали художник Святослав Иваненко и скульпторы Анатолий Демьяненко и Владимир Атаманчук.

Приобрести монет можно будет с 25 августа 2025 года в интернет-магазине НБУ и банках-дистрибьюторах.