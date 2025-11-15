В Дии начали принимать заявки на 1000 грн "зимней поддержки"

Фото: depositphotos.com

В субботу, 15 ноября, в Украине стартовала программа "Зимняя поддержка"которая предусматривает одноразовую денежную помощь в размере 1000 грн для всех граждан, находящихся на территории страны. Об этом сообщается на сайте Кабинет министров.

Оформить помощь можно через приложение "Дия" до 24 декабря.

Для этого нужно в разделе "Сервисы" – "Помощь от государства" выбрать услугу "Зимняя поддержка", заполнить данные и указать банковскую карту.

Старт программы привел к проблемам в работе приложения.

"Просто сейчас миллионы украинцев одновременно подают заявления – и это замечательно. Но из-за большой нагрузки реестры могут работать нестабильно. У части пользователей появляется ошибка во время входа. Если у вас так произошло – пожалуйста, попробуйте чуть позже. Услуга будет работать до 24 декабря, так что все точно успеют податься", – говорится на Facebook-странице Дии.

Выплата по программе предназначены не только взрослым, но и детям. Один из родителей сможет заказать через Дию выплату на собственную карточку для каждого своего ребенка.

Деньги можно потратить как онлайн, так и офлайн до 30 июня 2026 года на коммунальные услуги, продукты питания украинских производителей (кроме подакцизных), лекарства, книги, благотворительность, например, донаты для Вооруженных Сил Украины.

Пенсионеры и получатели соцвыплат могут оформить заявку через Укрпошту с 18 ноября, но им нужно будет потратить деньги до 25 января.

"В ближайшее время также стартуют программы: 6500 грн для наиболее уязвимых категорий граждан и УЗ-3000 км, которая предусматривает бесплатные поездки в непиковые периоды в пределах Украины. О старте этих программ будет сообщено отдельно", – говорится на сайте правительства.