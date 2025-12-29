НБУ выпустит золотую памятную монету "Архистратиг Михаил". В 2024 году была серебряная

Фото пресс-службы НБУ

Нацбанк Украины выпустит золотую памятную монету, посвященную Архистратигу Михаилу. Об этом пресс-служба регулятора сообщила в Telegram.

"Во время полномасштабной войны именно образ Архангела Михаила стал чрезвычайно популярным в Украине, в частности среди украинских защитников и защитниц. Ведь именно этот святой считается покровителем тех, кто борется за справедливость", – заявили в Нацбанке.

Монета номиналом 20 гривен изготовлена из золота 900 пробы. Тираж – до 10 000 штук. Продажа начнется в январе 2026 года.

"На аверсе на фоне паттерна с ММ-14 ("Рисунок маскировочного образца 2014 года", известного также под неофициальными названиями "Пиксель" и "Украинский пиксель") изображен стилизованный лавровый венок, символизирующий славу и победу", – отметили в пресс-службе.

На реверсе монеты на зеркальном фоне изображен Архистратиг Михаил, справа и слева от него – стилизованные силуэты военных Вооруженных Сил Украины, вертолеты и противотанковые ежи. По кругу расположена надпись: "...за нас и души праведных, и сила Архистратига Михаила" (строки из поэмы Тараса Шевченко "Гайдамаки").

В конце 2024 года НБУ также выпустил памятную монету, посвященную архистратигу Михаилу. Она имела номинал 10 грн и была изготовлена из серебра 999 пробы. Тираж составлял до 10 000 штук.