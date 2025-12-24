"Дух Рождества". НБУ выпустил новую памятную монету – фото

Новая памятная монета, посвященная Рождеству и Святвечеру, имеет номинал 10 грн и изготовлена из серебра

Фото пресс-службы НБУ

Нацбанк Украины накануне Рождества выпустил новую памятную монету "Дух Рождества". Об этом сообщила пресс-служба регулятора в Telegram.

Монету презентовали 23 декабря. Она имеет номинал 10 гривен, изготовлена из серебра 925 пробы, масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г. Элементы отделки – двусторонняя локальная позолота со вставкой бриллианта (1,5 мм). Тираж – до 15 000 штук.

На аверсе в центре композиции размещено стилизованное изображение соломенного дидуха, основу которого украшает соломенный ангел. Фон разделен на две плоскости, напоминающие окно, озаренное светом звезд, одна из которых символизирует Вифлеемскую звезду (в ее центре размещен бриллиант).

На реверсе изображен традиционный предрождественский ужин украинской семьи.

"Образы отца, матери и детей визуально отождествляются с небесными светилами: нимбы вокруг их голов символизируют Солнце (жена), Луну (муж) и звезды (их дети). Перед семьей – стол с двенадцатью блюдами: кутьей, варениками, пампушками, рыбой и другими традиционными угощениями, а также головками чеснока – оберегом от нечистой силы", – говорится в сообщении.

Авторами монеты являются художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук и скульпторы Анатолий Демьяненко и Владимир Атаманчук.

"Наша новая памятная монета "Дух Рождества" вобрала в себя глубокие традиции светлого семейного праздника, которые поколениями держат украинцев вместе. Стилизованное изображение золотистого соломенного дидуха, традиционного атрибута украинского Рождества, и полна тепла и уюта предрождественской трапезы украинской семьи. И хотя многие семьи сегодня разделены расстоянием, однако в сердцах друг друга мы за общим праздничным столом. Держим эту связь!" – заявил глава НБУ Андрей Пышный.

Монету можно будет приобрести в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и у банков-дистрибьюторов с января 2026 года.