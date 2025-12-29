Нацкомиссия определила пять ключевых признаков финансовой пирамиды
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку определила признаки финансовой пирамиды.
Соответствующее постановление "Об определении и обнародовании ориентировочного неисчерпывающего перечня признаков создания, функционирования и/или продвижения финансовой пирамиды" комиссия утвердила 19 декабря, сообщила ее пресс-служба.
Регулятор определил пять признаков финансовых пирамид:
- вступительный взнос – обязательным условием присоединения или участия является взнос в форме средств, виртуальных активов или других платежных средств, который может оформляться как "инвестиция" или как приобретение продукта без реальной экономической ценности;
- вознаграждение за факт участия – обещается вознаграждение не за реальную деятельность, а за сам факт участия или внесения средств в проект (схему);
- источник вознаграждений – вступительные взносы новых участников;
- отсутствие реальной деятельности – вознаграждения не формируются за счет реальных продаж товаров или оказания услуг;
- связь между взносами новых участников и вознаграждениями для уже привлеченных – выплаты участникам зависят от привлечения новых участников и осуществляются не из прибыли реального бизнеса, а за счет их взносов.
"НКЦБФР призывает граждан быть осмотрительными, проверять информацию об инвестиционных предложениях и пользоваться только проверенными источниками", – говорится в сообщении.
