По меньшей мере 22 000 украинцев стали жертвами финансовой пирамиды Vinex Trade. Ее организаторы выманили у людей более 26 млн грн под предлогом инвестиций. На эти деньги руководитель Vinex Trade – 28-летний житель Одесской области Виталий Немеренко – покупал себе автомобили и земельные участки.

Vinex Trade выглядела вполне легальной: она была официально зарегистрирована как ООО и имела 93 различных КВЭД – от IT до рыбоводства и салонов красоты. Организаторы пирамиды проводили тренинги и убеждали вкладчиков в "безумных прибылях", которые якобы можно получить, внеся депозит от 10 USDT (USDT – это криптовалюта, а точнее стейблкоин, привязанный к доллару США в соотношении 1:1).

В феврале 2025 года полиция задержала организатора схемы, а на днях прокуратура передала это дело в суд. Но для пострадавших остается главный вопрос: вернут ли им утраченные деньги? Как работала эта компания, почему ей доверяли тысячи людей и как уберечься от подобных схем – разбирались LIGA.net. Мы поговорили с пострадавшими, прокурорами и юристами.