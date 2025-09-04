Щонайменше 22 000 українців стали жертвами фінансової піраміди Vinex Trade. Її організатори виманили у людей понад 26 млн грн під виглядом інвестицій. На ці гроші підозрюваний керівник Vinex Trade – 28-річний житель Одещини Віталій Немеренко – купував собі автомобілі та земельні ділянки.

Vinex Trade виглядала цілком легальною: вона була офіційно зареєстрована як ТОВ та мала 93 різних КВЕДи – від ІТ до рибництва та салонів краси. Організатори піраміди проводили тренінги й переконували вкладників у "шалених прибутках", які нібито можна отримати, зробивши внесок від 10 USDT (USDT – це криптовалюта, а точніше стейблкоїн, прив’язаний до долара США у співвідношенні 1:1).

У лютому 2025 року поліція затримала організатора схеми, а днями прокуратура передала цю справу до суду. Але для постраждалих залишається головне питання: чи повернуть їм втрачені гроші? Як працювала ця компанія, чому їй довіряли тисячі людей та як уберегтися від подібних схем – розбиралася LIGA.net. Ми поспілкувалися з постраждалими, прокурорами та юристами.