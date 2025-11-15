У Дії почали приймати заявки на 1000 грн "зимової підтримки"

Одноразову грошову допомогу від держави можна оформити до 25 грудня

Фото: depositphotos.com

У суботу, 15 листопада, в Україні стартувала програма "Зимова підтримка", яка передбачає одноразову грошову допомогу в розмірі 1000 грн для всіх громадян, які перебувають на території країни. Про це повідомляється на сайті Кабінету міністрів.

Оформити допомогу можна через застосунок "Дія" до 24 грудня.

Для цього потрібно в розділі "Сервіси" – "Допомога від держави" обрати послугу "Зимова підтримка", заповнити дані й вказати банківську картку.

Старт програми призвів до проблем у роботі застосунку.

"Просто зараз мільйони українців одночасно подають заяви – і це чудово. Але через велике навантаження реєстри можуть працювати нестабільно. У частини користувачів з’являється помилка під час входу. Якщо у вас так сталося – будь ласка, спробуйте трохи пізніше. Послуга працюватиме до 24 грудня, тож усі точно встигнуть податися", – йдеться на Facebook-сторінці Дії.

Виплата за програмою призначені не лише дорослим, а й дітям. Один із батьків зможе замовити через Дію виплату на власну картку для кожної своєї дитини.

Гроші можна витратити як онлайн, так і офлайн до 30 червня 2026 року на комунальні послуги, продукти харчування українських виробників (окрім підакцизних), ліки, книги, благодійність, наприклад, донати для Збройних Сил України.

Пенсіонери та отримувачі соцвиплат можуть оформити заявку через Укрпошту з 18 листопада, але їм потрібно буде витратити гроші до 25 січня.

"Найближчим часом також стартують програми: 6500 грн для найбільш вразливих категорій громадян і УЗ-3000 км, яка передбачає безоплатні поїздки в непікові періоди в межах України. Про старт цих програм буде повідомлено окремо", – йдеться на сайті уряду.