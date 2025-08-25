Нацбанк випустив пам’ятну монету до 130-річчя Василя Вишиваного – фото

Фото: Нацбанк

Напередодні Дня Незалежності, 22 серпня, голова Національного банку Андрій Пишний представив пам’ятну монету "130 років від дня народження Василя Вишиваного". Про це пише Нацбанк.

Монета увійшла до серії "Видатні особистості України" та присвячена австрійському ерцгерцогу Вільгельму фон Габсбурґу-Лотрінґену, який став відомим як Василь Вишиваний.

Він був полковником легіону Українських січових стрільців, поетом, дипломатом, державним діячем – він був яскравим і непересічним учасником українських визвольних змагань початку ХХ століття.

"Ця монета – нагадування для нас сьогодні, що незалежність не дається легко і не зберігається сама по собі. Її потрібно захищати й утверджувати, як це робили покоління до нас, берегти щодня – у думках, у вчинках, у серцях", – наголосив Пишний.

Пам’ятна монета "130 років від дня народження Василя Вишиваного" має номінал 2 гривні, виготовлена з нейзильберу, тираж – до 50 000 штук у сувенірному пакованні. Гурт монети – рифлений.

На аверсі зображено стилізовану композицію, що містить елемент кокарди легіону Українських січових стрільців – геральдичного галицького лева, який спирається на кам’яну брилу з написом У.С.С. 1914 (рік заснування легіону).

На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено стилізований портрет Василя Вишиваного у вишиванці та кожусі. Ліворуч – декоративний орнамент з листям конюшини, який був талісманом військової удачі для воїнів УСС.

Угорі над композицією зазначено півколом напис "Василь Вишиваний", а праворуч – роки життя діяча 1895–1948.

Авторами монети стали художник Святослав Іваненко та скульптори Анатолій Демяненко і Володимир Атаманчук.

Придбати монет можна буде з 25 серпня 2025 року в інтернет-магазині НБУ й банках-дистриб’юторах.