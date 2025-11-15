Fitch підтвердив "обмежений дефолт" України: провалилися переговори щодо ВВП-варантів

Фото: EPA

Рейтингове агентство Fitch Ratings 14 листопада втретє поспіль підтвердило рейтинг України на рівні "Restricted Default" (обмежений дефолт) для боргів у іноземній валюті. Про це повідомляється на його сайті.

"Довгостроковий рейтинг РДЕ в іноземній валюті залишатиметься на рівні "обмежений дефолт" до тих пір, поки Україна не нормалізує відносини з більшістю зовнішніх комерційних кредиторів. Це станеться, коли Fitch оцінить, що реструктуризація ВВП-варантів перетворилася на затяжну суперечку, яка більше не обмежує відносини з іншими власниками комерційних облігацій, або коли буде досягнуто угоди щодо реструктуризації з рештою кредиторів", – повідомило агентство.

Поки що домовитися з держателями державних деривативів 2015 року, також відомих як ВВП-варанти, не вдається. На початку червня 2025 року пропустила платіж на суму $665 мільйонів, а на початку листопада провалився черговий раунд переговорів щодо їхньої реструктуризації.

Як повідомило Міністерство фінансів, в період з 16 жовтня по 5 листопада Україна провела обмежені переговори з членами спеціального комітету (Ad Hoc Committee), до якого входять інституційні власники ВВП-варантів.

Україна запропонувала обміняти варанти на нові євробонди з такими умовами:

→ коефіцієнт обміну 1,26;

→ погашення у 2030-2032 роках;

→ купонна ставка 2,5% з поступовим зростанням до 6,0% до 2030 року;

→ виплата 6 центів за кожен долар (включно з 1 центом комісії за згоду);

→ страховка на випадок другої реструктуризації.

Контрпропозиція інвесторів виявилася неприйнятною для України:

→ значно вищі купонні ставки (від 5% до 7,75%);

→ коротші терміни погашення з першою суттєвою виплатою вже у 2029 році;

→ істотне збільшення боргового навантаження

Мінфін зазначив, що пропозиція інвесторів загрожувала б довгостроковій борговій стійкості країни.

"Через відсутність значного прогресу щодо економічних умов Україна зазначила, що не може прийняти остаточну пропозицію спеціального комітету, і відмовилася робити будь-які подальші пропозиції до завершення обмеженого періоду переговорів", – йдеться у повідомленні Мінфіну.