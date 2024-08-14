Агентство Fitch тимчасово погіршило рейтинг України до обмеженого дефолту

Реструктуризація євробондів зі списанням 37% від суми боргу призвела до погіршення кредитних рейтингів України

Фото: КМДА

Рейтингове агентство Fitch у вівторок, 13 серпня, погіршило кредитний рейтинг України у зв'язку з початком реструктуризації єврооблігацій. Про це повідомляється на сайті агентства.

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Наприкінці минулого тижня 9 серпня Україна оголосила про операцію з обміну та запиту на згоду щодо змін в умовах наявних єврооблігацій. Реструктуризація дозволить Україні зменшити державний борг на $8,67 млрд та заощадити $22,75 млрд на боргових виплатах до 2033 року.

З погляду рейтингових агентств, така операція є "обміном проблемного боргу", бо йдеться про списання частини тіла кредиту та відсотків, а також продовження термінів погашення облігацій.

У зв'язку з цим рейтинг України знизили з 'C' до рівня 'RD' (обмежений дефолт), а євробондів-2026 на $750 млн, за якими Україна не сплатила купон, – до рівня 'D'.

У 2022 році, коли Україна домовилась з приватними кредиторами про відтермінування виплат за єврооблігаціями на два роки, Fitch також знижував рейтинг до 'SD', але вже за п'ять днів повернув на рівень 'CC'.

2 серпня 2024 року S&P Global Ratings також встановило Україні дефолтний рейтинг 'SD'.