Агентство Fitch временно ухудшило рейтинг Украины до ограниченного дефолта

Реструктуризация евробондов со списанием 37% от суммы долга привела к ухудшению кредитных рейтингов Украины

Фото: КГГА

Рейтинговое агентство Fitch во вторник, 13 августа, ухудшило кредитный рейтинг Украины в связи с началом реструктуризации еврооблигаций. Об этом сообщается на сайте агентства.

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В конце прошлой недели 9 августа Украина объявила об операции по обмену и запросу на согласие об изменениях в условиях существующих еврооблигаций. Реструктуризация позволит Украине сократить государственный долг на $8,67 млрд и сэкономить $22,75 млрд на долговых выплатах до 2033 года.

С точки зрения рейтинговых агентств такая операция является "обменом проблемного долга", поскольку речь идет о списании части тела кредита и процентов, а также продлении сроков погашения облигаций.

В связи с этим рейтинг Украины снизили с 'C' до уровня 'RD' (ограниченный дефолт), а евробондов-2026 на $750 млн, по которым Украина не оплатила купон, – до уровня 'D'.

В 2022 году, когда Украина договорилась с частными кредиторами об отсрочке выплат по еврооблигациям на два года, Fitch также снижал рейтинг до 'SD', но уже через пять дней вернул на уровень 'CC'.

2 августа 2024 года S&P Global Ratings тоже установило Украине дефолтный рейтинг 'SD'.