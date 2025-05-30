Україна оголосила, що не виплатить понад $665 млн власникам ВВП-варантів

Запланованого на 2 червня платежу за українськими цінними паперами, пов'язаними з ВВП, не буде

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Україна не виплатить понад $665 млн власникам державних деривативів 2015 року, також відомих як ВВП-варанти. Офіційне оголошення про це 30 травня опубліковано на ірландській фондовій біржі.

2 червня 2025 року має бути здійснений запланований платіж за українськими цінними паперами, пов'язаними з ВВП, за 2023 рік на суму понад $665 млн, що означало б виплату власникам $205,43 за кожні $1000 номінальної вартості цінних паперів.

Однак Україна запровадила мораторій на виплати з 27 серпня 2024 року, який діє до завершення реструктуризації цих цінних паперів, тому платіж 2 червня не буде здійснений.

У заяві Міністерства фінансів наголошується, що Україна планує провести всеосяжну, справедливу та рівноправну реструктуризацію цих боргів для дотримання цілей боргової політики у межах програми Міжнародного валютного фонду та забезпечення однакового ставлення з двосторонніми партнерами.

Раніше агентство Reuters писало, що Україна не поспішатиме з реструктуризацією ВВП-варантів, навіть якщо доведеться допустити дефолт за ними.