Україна оголосила, що не виплатить понад $665 млн власникам ВВП-варантів
Україна не виплатить понад $665 млн власникам державних деривативів 2015 року, також відомих як ВВП-варанти. Офіційне оголошення про це 30 травня опубліковано на ірландській фондовій біржі.
2 червня 2025 року має бути здійснений запланований платіж за українськими цінними паперами, пов'язаними з ВВП, за 2023 рік на суму понад $665 млн, що означало б виплату власникам $205,43 за кожні $1000 номінальної вартості цінних паперів.
Однак Україна запровадила мораторій на виплати з 27 серпня 2024 року, який діє до завершення реструктуризації цих цінних паперів, тому платіж 2 червня не буде здійснений.
У заяві Міністерства фінансів наголошується, що Україна планує провести всеосяжну, справедливу та рівноправну реструктуризацію цих боргів для дотримання цілей боргової політики у межах програми Міжнародного валютного фонду та забезпечення однакового ставлення з двосторонніми партнерами.
Раніше агентство Reuters писало, що Україна не поспішатиме з реструктуризацією ВВП-варантів, навіть якщо доведеться допустити дефолт за ними.
- У серпні 2024 року Міністерство фінансів домовилося з власниками єврооблігацій України про списання 37% від поточної суми боргу за 13 серіями суверенних єврооблігацій і перенесення погашення з 2024-2035 років на 2029-2036 роки.
- Після узгодження всіх формальних питань Україна випустила нові облігації на меншу суму (мінус $8,7 млрд).
- 2 серпня 2024 року S&P Global Ratings встановило Україні дефолтний рейтинг SD. 13 серпня аналогічний рейтинг RD встановило агентство Fitch.
- 23 травня 2025 року Fitch підтвердив рейтинг України на рівні "обмежений дефолт".