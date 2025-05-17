Reuters: Україна не боїться пропустити платіж за ВВП-варантами
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Україна не поспішатиме з реструктуризацією державних деривативів 2015 року (так званих ВВП-варантів), навіть якщо доведеться допустити дефолт за ними, пише Reuters з посиланням на власні джерела.

За інформацією агентства, про це на зустрічі з інвесторами у Лондоні, що відбулася цього тижня, сказав урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.

"Вони чітко дали зрозуміти, що діє мораторій і... неплатіж за цими зобов'язаннями не спричинить перехресного дефолту за облігаціями", – цитує Reuters одного з інвесторів.

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31 травня має бути здійснено платіж на суму понад $500 мільйонів, прив'язаний до темпів економічного зростання у 2023 році, що становили 5,3%. Кабінет міністрів ще торік наклав мораторій на цю виплату.

Міністерство фінансів України заявило, що "ВВП-варранти були створені для економічної реальності, якої вже не існує", і що економічне зростання у 2023 році було не ознакою процвітання, а відновленням після падіння економіки майже на 30% через російське вторгнення.

Україна пропонувала держателям варантів два варіанти реструктуризації, включно з повним обміном на державні облігації, але вони відмовилися.

На запит Reuters в уряді повідомили, що Україна "активно взаємодіє із зацікавленими сторонами та збирає відгуки ринку для визначення найкращого шляху подальшого врегулювання варантів".

Але на переговорах, зі слів джерел агентства, Буца підкреслив, що хоча оперативне рішення щодо реструктуризації варантів є пріоритетом, українська сторона не боїться пропустити платіж.

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