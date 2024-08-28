Кабмін розширив мораторій на виплати за зовнішнім боргом: торкнеться ВВП-варантів
Кабінет міністрів 27 серпня вирішив розширити мораторій на виплати за зовнішнім державним боргом, який досі стосувався лише виплати відсотків за облігаціями зовнішніх державних позик 2018 року, на інші цінні папери та деривативи. Про це повідомляється в постанові №977.
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Тимчасово з 1 вересня зупиняється здійснення платежів за облігаціями зовнішніх державних позик 2015 року четвертої — дев’ятої серій.
З 3 вересня – за кредитами від Cargill Financial Services International, Inc..
З 9 листопада – за зеленими облігаціями Укренерго, випущеними у 2021 році.
З 31 травня 2025 року – за державними деривативами 2015 року (так званими ВВП-варантами).
- 22 липня Міністерство фінансів повідомило, що комітет кредиторів погодився списати 37% від поточної суми боргу за 13 серіями суверенних єврооблігацій і перенести погашення з 2024-2035 років на 2029-2036 роки.
- Після узгодження всіх формальних питань Україна випустить дві серії нових облігацій на меншу суму (мінус $8,7 млрд).
- Після цього 2 серпня 2024 року S&P Global Ratings встановило Україні дефолтний рейтинг 'SD', а 13 серпня аналогічний рейтинг 'RD' встановило агентство Fitch.