Кабмін розширив мораторій на виплати за зовнішнім боргом: торкнеться ВВП-варантів

Кабмін розширив мораторій на виплати за зовнішнім держборгом

Фото: пресслужба Кабміну

Кабінет міністрів 27 серпня вирішив розширити мораторій на виплати за зовнішнім державним боргом, який досі стосувався лише виплати відсотків за облігаціями зовнішніх державних позик 2018 року, на інші цінні папери та деривативи. Про це повідомляється в постанові №977.

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Тимчасово з 1 вересня зупиняється здійснення платежів за облігаціями зовнішніх державних позик 2015 року четвертої — дев’ятої серій.

З 3 вересня – за кредитами від Cargill Financial Services International, Inc..

З 9 листопада – за зеленими облігаціями Укренерго, випущеними у 2021 році.

З 31 травня 2025 року – за державними деривативами 2015 року (так званими ВВП-варантами).