Кабмин расширил мораторий на выплаты по внешнему долгу: коснется ВВП-варрантов
Кабинет министров 27 августа решил расширить мораторий на выплаты по внешнему государственному долгу, который до сих пор касался только выплаты процентов по облигациям внешних государственных займов 2018 года, на другие ценные бумаги и деривативы. Об этом сообщается в постановлении №977.
Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях
Временно с 1 сентября останавливается осуществление платежей по облигациям внешних государственных займов 2015 года четвертой – девятой серий.
С 3 сентября – по кредитам от Cargill Financial Services International, Inc.
С 9 ноября – по зеленым облигациям Укрэнерго, выпущенным в 2021 году.
С 31 мая 2025 года – по государственным деривативам 2015 года (так называемым ВВП-варрантам).
- 22 июля Министерство финансов сообщило, что комитет кредиторов согласился списать 37% от текущей суммы долга по 13 сериям суверенных еврооблигаций и перенести погашение с 2024-2035 годов на 2029-2036 годы.
- После согласования всех формальных вопросов, Украина выпустит две серии новых облигаций на меньшую сумму (минус $8,7 млрд).
- После этого 2 августа 2024 года S&P Global Ratings установило Украине дефолтный рейтинг 'SD', а 13 августа аналогичный рейтинг 'RD' установило агентство Fitch.