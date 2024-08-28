Кабмин расширил мораторий на выплаты по внешнему долгу: коснется ВВП-варрантов

Кабмин расширил мораторий на выплаты по внешнему госдолгу

Фото: пресс-служба Кабмина

Кабинет министров 27 августа решил расширить мораторий на выплаты по внешнему государственному долгу, который до сих пор касался только выплаты процентов по облигациям внешних государственных займов 2018 года, на другие ценные бумаги и деривативы. Об этом сообщается в постановлении №977.

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Временно с 1 сентября останавливается осуществление платежей по облигациям внешних государственных займов 2015 года четвертой – девятой серий.

С 3 сентября – по кредитам от Cargill Financial Services International, Inc.

С 9 ноября – по зеленым облигациям Укрэнерго, выпущенным в 2021 году.

С 31 мая 2025 года – по государственным деривативам 2015 года (так называемым ВВП-варрантам).