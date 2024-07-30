"Мина замедленного действия". Украина хотела бы выйти из ВВП-варрантов

Фото: Сергей Марченко / Facebook

Министерство финансов хотело бы избавиться от государственных деривативов, привязанных к темпам роста ВВП (так называемых ВВП-варрантов). Об этом сказал министр Сергей Марченко в интервью РБК-Украина.

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"Нам бы очень этого хотелось. Потому что это фактически мина замедленного действия... Мы частично снизили риски от этого инструмента в 2022 году, но этого недостаточно. Поэтому мы сейчас разрабатываем наши следующие шаги, в том числе на базе информации, которую мы получаем с рынка", — сказал он.

ВВП-варранты имеют условный общий номинал в $3,2 млрд, но не имеют конкретной номинальной стоимости на дату погашения. Платежи по варрантам зависят от темпа прироста реального ВВП Украины с 2019 года по 2039 год.

Выплаты (если таковые имеются) производятся ежегодно с лагом в два календарных года.

"Рост ВВП в 2023 году на 5,3% приводит к существенным выплатам по ВВП-варрантам уже в 2025 году. Хотя благодаря тому, что мы предусмотрели это и договорились с инвесторами в 2022 году, эти выплаты будут вдвое меньше в 2025 году: 0,5% от ВВП вместо 1%. Любой рост ВВП Украины свыше 3% в год будет означать выплаты владельцам варрантов. И эта история будет продолжаться до 2041 года, если ничего не делать", – сказал Марченко.

В августе 2022 года Украина успешно перепрофилировала ВВП-варранты в контексте операции по управлению государственным долгом.

Платеж 2023 года, привязанный к темпам роста 2021 года, отсрочили до 1 августа 2024 года с начислением дохода по ставке 7,75%. Ограничение платежа в 2025 году, привязанное к темпам роста в 2023 году, было снижено с 1% от ВВП до 0,5% от ВВП. Конечная дата погашения была перенесена с 2040 года на 2041 год.

Откуда взялись ВВП-варранты

В 2015-2019 годах Украине нужно было погасить около $15 млрд по обязательствам прошлых лет. Денег не хватало. Кабинет министров Арсения Яценюка и возглавлявшая Минфин Наталья Яресько пошли на переговоры с владельцами долга.

Дискуссии шли сложно, но летом 2015 года стороны сошлись на таком варианте: кредиторы списали 20% долга (около $3,7 млрд) и дали Минфину отсрочку на четыре года. Они получили облигации с более высокой ставкой (7,75% вместо 7,22%, но на меньшую сумму) и бонус – ВВП-варранты на $3,2 млрд, по которым Украина обязалась в течение 20 лет отдавать им процент от экономического роста.

Формула варрантов достаточно сложна: при темпах от 3% до 4% страна отдает 15% от каждого процента прироста ВВП более чем на 3%, если рост ускоряется до 4% и выше – по 40% каждого дополнительного процента. Выплаты производятся в долларовом эквиваленте (т.е. зависят от курса, поскольку объем ВВП исчисляется в гривнях).

Соглашение активировалось с 2019 года, а первые выплаты были произведены в 2021 году.

В 2024 году Украина начала новые переговоры по реструктуризации государственного долга. 22 июля Министерство финансов сообщило, что комитет кредиторов согласился списать 37% от текущей суммы долга по 13 сериям суверенных еврооблигаций и перенести погашение с 2024-2035 годов на 2029-2036 годы.

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