Владельцы ВВП-варрантов Украины согласились на реструктуризацию
Украина получила согласие владельцев государственных деривативов, также известных как ВВП-варранты, на реструктуризацию, сообщило агентство Reuters.
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"Приблизительно 93% владельцев номинального количества находящихся в обращении ценных бумаг были представлены [на собрании держателей] для целей кворума, и примерно 91% таких владельцев проголосовали за Чрезвычайное решение", – говорится в биржевом сообщении Министерства финансов во вторник.
Окончательные результаты Украина объявит после собрания 10 августа.
ВВП-варранты – специальные ценные бумаги, выплаты по которым привязаны к росту экономики. Государство выпустило их в 2015 году в рамках реструктуризации внешнего долга по 13 выпускам еврооблигаций на общую сумму в $15 млрд.
Соглашение активировалось с 2019 года, а первые выплаты были произведены в 2021 году.
- В июле 2022 года правительство поручило Министерству финансов начать новые переговоры с держателями еврооблигаций Украины и ВВП-варрантов об отсрочке платежей.
- Международные партнеры Украины в G7 и члены Парижского клуба кредиторов уже согласились на отсрочку выплат.
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