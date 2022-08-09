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Владельцы ВВП-варрантов Украины согласились на реструктуризацию

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2022, 17:20
Владельцы ВВП-варрантов Украины согласились на реструктуризацию - Фото
Фото: unsplash.com

Украина получила согласие владельцев государственных деривативов, также известных как ВВП-варранты, на реструктуризацию, сообщило агентство Reuters.

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"Приблизительно 93% владельцев номинального количества находящихся в обращении ценных бумаг были представлены [на собрании держателей] для целей кворума, и примерно 91% таких владельцев проголосовали за Чрезвычайное решение", – говорится в биржевом сообщении Министерства финансов во вторник.

Окончательные результаты Украина объявит после собрания 10 августа.

ВВП-варранты – специальные ценные бумаги, выплаты по которым привязаны к росту экономики. Государство выпустило их в 2015 году в рамках реструктуризации внешнего долга по 13 выпускам еврооблигаций на общую сумму в $15 млрд.

Откуда взялись ВВП-варранты

В 2015-2019 годах Украине нужно было погасить около $15 млрд по обязательствам прошлых лет. Денег не хватало. Кабинет министров Арсения Яценюка и возглавлявшая Минфин Наталья Яресько пошли на переговоры с собственниками долга.

Дискуссии шли сложно, но летом 2015 года стороны сошлись на таком варианте: кредиторы списали 20% долга (около $3,7 млрд) и дали Минфину отсрочку на четыре года. Они получили облигации с более высокой ставкой (7,75% вместо 7,22%, но на меньшую сумму) и бонус – ВВП-варранты на $3,2 млрд, по которым Украина обязалась в течение 20 лет отдавать им процент от экономического роста.

Формула варрантов достаточно сложна: при темпах от 3% до 4% страна отдает 15% от каждого процента прироста ВВП более чем на 3%, если рост ускоряется до 4% и выше – по 40% каждого дополнительного процента. Выплаты производятся в долларовом эквиваленте (т.е. зависят от курса, поскольку объем ВВП исчисляется в гривнях).

Соглашение активировалось с 2019 года, а первые выплаты были произведены в 2021 году.
Андрей Водяный
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госдолг реструктуризация ввп-варранты
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