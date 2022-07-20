Отсрочка долга Украины. Страны G7 согласились и призвали бондхолдеров сделать то же самое

Группа официальных кредиторов Украины, в состав которой входят шесть из семи стран Большой семерки (G7), согласились отсрочить платежи по долгам Украины до 2024 года. Об этом сообщается в их заявлении, опубликованном на сайте немецкого Министерства финансов.

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Они заявили, что просьба Украины обоснована. Государство до сих пор образцово обслуживало свои долги, но сейчас оказалось в исключительных обстоятельствах.

"Члены группы кредиторов Украины поддерживают просьбу о запросе согласия (consent solicitation) и настоятельно призывают владельцев облигаций согласиться", – говорится в заявлении. Они также предлагают инвесторам согласиться на предложенную Украиной реструктуризацию ВВП-варрантов.

Со своей стороны, участники группы кредиторов в качестве официальных двусторонних кредиторов Украины решили ввести мораторий на обслуживание долга с 1 августа 2022 года до конца 2023 года с возможностью продления еще на год.

"Мы настоятельно призываем всех других официальных двусторонних кредиторов быстро договориться с Украиной о приостановлении обслуживания долга", – говорится в заявлении.

В группу кредиторов Украины входят Канада, Франция, Германия, Япония, Великобритания и США. Группа наблюдателей – Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Дания, Финляндия, Ирландия, Израиль, Италия, Корея, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Швейцария.

Украина вторично вынуждена из-за войны с Россией договариваться с кредиторами по изменению условий выплаты долга.

В 2015 году под руководством министра финансов Наталии Яресько Украина осуществила реструктуризацию внешнего долга по 13 выпускам еврооблигаций на общую сумму $15 млрд Договоренность предполагала списание около $3 млрд долларов и отсрочку выплаты $8,5 млрд основной суммы долговых обязательств на четыре года.

19 июля 2022 года правительство поручило Министерству финансов начать переговоры с держателями еврооблигаций Украины об отсрочке платежей.

Андрей Водяный

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